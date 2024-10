Calciomercato: Trapani ancora scatenato. Arriva un ex Reggina

E’ la compagine super favorita per la vittoria finale. Una presidenza ricca ed ambiziosa che non bada a spese pur di raggiungere l’obiettivo, dopo tre giornate di campionato la squadra è a punteggio pieno e sul mercato la società non ha intenzione di fermarsi.

“Il Trapani non vuole fermarsi e sta per chiudere l’acquisto di Marco Crimi. L’ex Bari, Reggina e Bologna era svincolato dopo l’esperienza alla Triestina in serie C.

Classe 1990, si andrà ad aggiungere a un parco di centrocampisti che vede già in rosa tra gli altri anche Oliver Kragl. Ambizioni di vertice ancora una volta rinnovate del Presidente Antonini che non vuole lasciare nulla al caso. Per Marco Crimi è la prima esperienza in Serie D con un club ambizioso e voglioso di tornare tra i professionisti come il Trapani“.