Calciomercato: il Trapani ancora protagonista, prende un forte Under del Locri

“Il Locri ha due elementi in grado di cambiare le sorti del match, uno di questi è Francesco Bova che ha esordito in C con la Triestina, una mezzala”. Questa la dichiarazione rilasciata dall’ex dirigente della Reggina Franco Iacopino, qualche giorno prima della sfida al Granillo tra la squadra amaranto ed appunto il Locri. In realtà l’Under Francesco Bova la sfida con la LFA Reggio Calabria non l’ha giocata e non è risultato neppure tra i convocati. Motivo? Su di lui è piombato il Trapani, compagine che sta dominando il girone I di questo campionato di serie D e che intende rinforzare un organico già di altissimo livello con un altro elemento, ma classe 2003, quindi utilizzabile come giovane nel contesto di un gruppo che soprattutto in mezzo al campo ha tanti giocatori esperti.

