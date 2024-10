Calciomercato – Ufficializzate le date delle sessioni estive ed invernali

Così ha deciso il Consiglio Federale, come annunciato dal presidente Gravina

Decise nel corso del Consiglio Federale le date delle prossime sessioni di calciomercato. E’ stato il presidente federale Gabriele Gravina ad annunciare che “le date delle prossime due sessioni di calciomercato andranno dall’1 luglio al 2 settembre per quella estiva e dal 2 al 31 gennaio per quella invernale. Sono in linea con le date delle altre federazioni”.

Abolita dopo una sola stagione l’iniziativa dello scorso anno, di chiudere le sessioni prima dell’inizio dei vari campionati.