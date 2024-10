Calciomercato: grande colpo del Venezia. E che coppia in attacco

Si muovono oltre al Palermo anche tutte quelle società con grandi ambizioni. Come per esempio il Venezia che, dopo le sofferenze della passata stagione, intende ripartire da subito alla grande, con la conferma del tecnico delle grandi imprese Vanoli ed una buona intelaiatura di squadra, insieme al bomber Pohjanpalo, strepitoso soprattutto nel corso del girone di ritorno della passata stagione. Al suo fianco un altro attaccante di grandi qualità per formare una terribile coppia-gol. E’ certamente uno dei grandi colpi di questo calciomercato, svincolato e dopo aver lasciato il Monza, i lagunari si sono assicurati Christian Gytkjaer, per lui un contratto biennale.

Leggi anche