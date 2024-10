Calciomercato: l’elenco degli undici movimenti in entrata comunicati dalla Vibonese

La Vibonese fa il botto e annuncia undici calciatori pronti a iniziare la nuova stagione con le ambizioni di un presidente, Pippo Caffo, che dopo un momento di incertezza sul futuro della società, non solo ha deciso di rimanere ma anche di rilanciare.

I movimenti in entrata

L’U.S. Vibonese Calcio comunica l’arrivo in maglia rossoblù dell’attaccante Fabio Alagna. Cresciuto calcisticamente nei settori giovanili di Trapani e Parma, porta a Vibo una importante esperienza tra Serie D e Serie C maturata con le casacche di Fermana, Giulianova, Montevarchi, Potenza e, soprattutto Sant’Agata, società in cui ha messo a referto 19 gol. 8 reti in 18 presenze solo nell’ultima stagione.

I difensore Tommaso Squillace. 35 anni, di origini calabresi, Squillace arriva a Vibo dopo le tre stagioni consecutive a a Sant’Agata ed un curriculum di assoluto spessore con oltre 250 presenze tra i professionisti. Nella sua carriera ha vestito le maglie di Ravenna, Pavia, Pro Vercelli, Catanzaro, Messina, Fondi, Sicula Leonzio, Picerno e Paganese.

L’esterno offensivo Niccolò Marras. Classe 2002, nell’ultima stagione a Reggio Calabria è cresciuto nei vivai di Lecce, Lazio e Arezzo, ed esordito tra i grandi con gli amaranto toscani nel 2021/2022. Per lui esperienze anche con le casacche della Sanbenedettese e del Brindisi. 4 gol lo scorso anno con la Reggina.

Il centrocampista Vittorio Favo. Vertice basso di centrocampo, regista, all’occorrenza anche mezzala, Favo arriva a Vibo con 280 presenze tra Serie C e Serie D. Lo scorso anno a San Marzano.

Il difensore Mario De Marino. Cresciuto calcisticamente nelle giovanili di Palermo e Venezia ha più di 30 presenze in serie C con le maglie di Bisceglie e F. Andria, nell’ultima stagione a Barletta.

L’attaccante Marco Simonelli. Seconda punta poliedrica il calciatore classe 2000 ha già alle spalle quasi cinquanta presenze in Serie C con la maglia della Viterbese, oltre ad un passato nelle giovanili del Frosinone. Nell’ultima stagione è stato tra le fila dell’Ostiamare nel girone G di Serie D.

Il centrocampista Alessio Cardinale. Classe 2003, originario di Palermo ha giocato a Canicattì e a Ragusa, club in cui ha militato nell’ultima stagione

L’attaccante Vincenzo Furina. Nato a Reggio Calabria, cresciuto calcisticamente nel Catanzaro, ha indossato le casacche delle giovanili della Spal, della Fiorentina e del Napoli. Per poi fermarsi a Rende prima e Locri poi. Fino ad arrivare, lo scorso anno, a Vibo Valentia. 4 i gol in maglia rossoblù.

L’attaccante esterno Filippo Berardi. Cresciuto nel Torino, per il calciatore di San Marino classe 1997, è un ritorno a Vibo Valentia dove si è fatto apprezzare per qualità umane e tecniche nelle nelle due stagioni di Serie C a cavallo tra il 2019 ed il 2021 in cui ha collezionato 46 presenze impreziosite da 5 gol e 12 assist. Nella su carriera ha indossato le casacche di Rimini, Juve Stabia, Monopoli, Ancona, Sammaurese e Cosmos.

Il centrocampista Francesco Giunta classe 1999. Tanta esperienza per il neo rossoblù cresciuto nelle giovanili dell’Entella con quasi 200 presenze tra D e C con le casacche di Rieti, Sicula Leonzio, Savoia, Gavorrano, Lavello Campobasso e Messina nell’ultima stagione.

Il portiere Filippo Illipronti classe 2005. Si tratta di un classe 2005 che ha fatto tutta la trafila nel settore giovanile dell’Atalanta con in particolare otto presenze in Under 17 e tredici in Under 18. A gennaio dello scorso anno in prestito in D al Tritium in cui ha giocato dodici partite da titolare.