Il Calciomercato delle altre: nuovo attaccante per la Vibonese

Dopo lo slancio iniziale la Vibonese ha rallentato la sua corsa nelle ultime due giornate, prima perdendo in casa lo scontro diretto con il Siracusa e poi pareggiando sul campo del Paternò. Nel frattempo la società ha annunciato l’arrivo di un giovane attaccante:

Il comunicato

“Attaccante classe 2005 cresciuto nelle giovanili del Verona. L’U.S. Vibonese Calcio comunica l’arrivo in maglia rossoblù dell’attaccante, classe 2005, Gesualdo Napolitano. Cresciuto tra le giovanili di Catania e Verona, arriva a Vibo Valentia dopo aver disputato la prima parte della stagione con la maglia dello United Riccione, con cui ha messo a referto 2 assist. “Sono contento di questa opportunità in un girone molto competitivo come questo ed un club ambizioso come la Vibonese”.