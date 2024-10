Calciomercato: nuovo difensore per la Vibonese, ma i tifosi contestano una cessione

Pochi interventi ma tutti mirati per la Vibonese in questa sessione di calciomercato. La squadra rossoblu ha puntellato l’organico solo in alcuni reparti forte di una classifica che però, nelle ultime tre gare, ha segnato un rallentamento, vedendo allungare le distanze dalla capolista Trapani, adesso distante di sette punti. E’ arrivato nel frattempo un nuovo difensore così come comunicato dalla società: “Difensore centrale classe 1997, con una grande esperienza in D e spiccate capacità realizzative. È l’dentikit di Andrea Puca, neo calciatore rossoblù, già a disposizione di mister Buscè. Cresciuto nelle giovanili del Frosinone e dell’Ischia, Puca, particolarmente brillante nel far ripartire la manovra impostando da dietro, vanta quasi 180 apparizioni nel massimo torneo dilettanti tra Potenza, Francavilla, Correggese, Castelfidardo, Gladiator e Luparense, dove ha svolto la prima parte di questa stagione. Benvenuto a Vibo Valentia, Andrea“.

C’è però una polemica aperta tra i tifosi per la cessione di uno di calciatori di maggiore qualità come l’esterno Convitto. Inizialmente il presidente Pippo Caffo aveva respinto al mittente le richieste avanzate dal Trapani che con un successivo rilancio, ha convinto la società vibonese a liberare il calciatore. Cessione non gradita dai supporters rossoblu che hanno individuato questo passaggio come una mancanza di ambizioni, pur riconoscendo al Trapani una forza tecnica superiore.