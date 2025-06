Calciomercato: clamoroso prolungamento di contratto per Stellone

La storia di Roberto Stellone alla Vis Pesaro è quasi unica nel suo sviluppo. E’ arrivato nelle battute finali della stagione 2023-24 con la squadra impelagata nei bassifondi della classifica e a rischio retrocessione. L’ha salvata attraverso il play out e si è guadagnato la fiducia della società con la sottoscrizione di un contratto quadriennale, cosa già di suo molto rara soprattutto in serie C.

In occasione dell’ultima stagione la Vis Pesaro è stata grande protagonista con un sesto posto finale e un buon percorso nei play off, interrotto ai quarti a vantaggio del Pescara poi promosso in serie B. Inevitabili le attenzioni di club anche di categoria superiore sul tecnico e quindi, per timore di poterlo perdere, nonostante un contratto super blindato, la società della Vis Pesaro ha addirittura prolungato per altri due anni il rapporto con tutto lo staff.

Il comunicato

“Il futuro inizia ora. La Vis Pesaro 1898 è orgogliosa di annunciare di aver finalizzato il prolungamento dei contratti del tecnico Roberto Stellone, dell’allenatore in seconda Andrea Gennari e del Match Analyst Carmelo Merenda fino al 30 giugno 2030”.