Calciomercato: Locri scatenato. Dopo Romano e Murgia arriva un centrocampista

Rinnovi, colpi in entrata come quelli di Romano e Murgia e ancora acquisti per un Locri che non ha alcuna intenzione di ripetere la bruta stagione scorsa: “L’AC Locri 1909 è lieta di annunciare l’arrivo di Giuseppe Staiano, nuovo calciatore della nostra squadra per la prossima stagione.

La scheda di Staiano

Nato il 13 agosto 2001, Staiano è un centrocampista centrale polivalente, in grado di ricoprire tutti i ruoli e di adattarsi.

Giuseppe Staiano vanta un percorso professionale di rilievo. In carriera ha indossato le maglie della Triestina, del Bari, del Foggia, della primavera del Bari, del Follonica Gavorrano, del Biancavilla, del Nola e, nell’ultima stagione, del Gladiator. La sua esperienza e versatilità saranno fondamentali per rinforzare la retroguardia dell’AC Locri 1909.

La dirigenza e lo staff tecnico accolgono con entusiasmo l’ingresso di Giuseppe Staiano nel nostro team. La sua capacità di adattarsi a diversi ruoli offrirà maggiori soluzioni tattiche al nostro allenatore.

Siamo certi che Giuseppe, con la sua professionalità e dedizione, contribuirà significativamente ai successi della nostra squadra. Auguriamo a Staiano una stagione ricca di soddisfazioni e traguardi importanti, fiduciosi che saprà onorare al meglio la maglia del Locri“.