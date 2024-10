Viaggio tra mari e monti: ecco il calendario 2020 di Reggio Calabria

Come di consueto l’Associazione Culturale ‘La Clessidra‘, a conclusione di un anno di attività e con l’auspicio di continuare a realizzare diverse iniziative e progetti culturali per l’anno appena iniziato, propone il calendario ‘Meraviglioso viaggio tra mari monti 2020’. Per questa sesta edizione il tema è incentrato sui luoghi caratteristici dell’Area Metropolitana di Reggio Calabria, così da rendere omaggio a paesaggi e monumenti unici quanto favolosi.

FOTOGRAFI

L’iniziativa, promossa dall’Associazione ‘La Clessidra’, è patrocinata dalla Regione Calabria, dalla Città Metropolitana e dal Comune di Reggio Calabria ed è realizzata in partenariato con KALABRIA 2001 e MOMENTI. Cinque i fotografi coinvolti nel progetto e ai quali va il sentito ringraziamento della Presidente Nina Latella per il lavoro svolto impeccabilmente:

Maria Giovanna Quattrone;

Antonio Macheda;

Antonello Diano;

Carmelo Fiore;

Antonio Pitea.

LUOGHI

Il calendario è di tipo mensile quindi sono 12 i luoghi fotografati, più Pentedattilo in copertina.

Nelle 12 mensilità avremo modo di apprezzare: La Chiesa Maria SS Assunta in ANOIA SUPERIORE, Pietra Cappa di PLATI’, un litorale di Villa San Giovanni, l’Arco trionfale dei Caraffa a Bruzzano Zeffirio, una veduta panoramica di Placanica, la locomotiva di Bova, le cascate dell’Amendolea (Maesano) a Roccaforte del Greco, la statua del Cristo Redentore a Montalto di San Luca, il borgo di Gallicianò a Condofuri, la torre Ruggiero di Bagnara Calabra e per finire due fotografie in notturna per la Città di Reggio Calabria (Piazza Italia e Piazza Sant’Agostino).

Il calendario è realizzato al solo fine della valorizzazione paesaggistica, ed è stato distribuito gratuitamente presso il Comune di Reggio Calabria, la Città Metropolitana di Reggio Calabria, i Comuni dell’Area Metropolitana ed il Consiglio Regionale della Calabria. In più il 15 dicembre è stato allestito uno stand a Piazza Italia per la distribuzione in una giornata colorata da musica e spettacolo.

Il direttore artistico del progetto Marcello Alampi coglie l’occasione per augurare a tutti i cittadini un felice Natale ed un 2020 ricco di iniziative.