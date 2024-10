Reggio, calendario aprile 2020 per la raccolta differenziata

Si avvisa la cittadinanza che sono stati pubblicati i calendari di raccolta differenziata porta a porta, per il mese di aprile 2020, per le utenze domestiche del territorio comunale.

I nuovi calendari, con le medesime frequenze di raccolta dei precedenti, contengono anche le disposizioni fornite dall’Istituto Superiore di Sanità sul nuovo Coronavirus. Si precisa, infatti, che:

“Chi non è risultato positivo deve continuare a differenziare correttamente i rifiuti. Solo chi è positivo o in quarantena obbligatoria non deve farlo”.