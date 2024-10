Cambridge Language School: iscrizioni aperte a Reggio Calabria

Soluzioni di apprendimento flessibili con corsi individuali e di gruppo, lezioni online e in presenza

La Cambridge Language School di Reggio Calabria apre le iscrizioni per il nuovo anno scolastico, offrendo una vasta gamma di corsi per tutte le età e livelli.

La scuola è nota per il suo approccio personalizzato, mirato a soddisfare le esigenze specifiche di ogni studente, con l’obiettivo di raggiungere rapidamente risultati tangibili.

I corsi spaziano dall’inglese per bambini (4-10 anni) e ragazzi delle scuole medie fino ai livelli più avanzati (A1-C2) per adulti. Oltre ai corsi tradizionali in presenza, è possibile seguire lezioni online, permettendo agli studenti di scegliere il formato che meglio si adatta alle loro esigenze e impegni.

La Cambridge Language School offre soluzioni di apprendimento flessibili con corsi individuali e di gruppo. Inoltre, grazie al bando INPS “Corso di lingue in Italia 2024”, gli studenti possono accedere a borse di studio che riducono i costi di frequenza. La scuola accetta anche la Carta della Cultura e del Merito, una risorsa che rende l’apprendimento accessibile a una platea più ampia di studenti.

Un approccio didattico innovativo e coinvolgente

La scuola si distingue per un metodo didattico interattivo, che combina teoria e pratica attraverso simulazioni di situazioni reali, esercizi di conversazione e un costante feedback da parte dei docenti. Questo approccio mira a sviluppare la sicurezza e la competenza linguistica degli studenti, permettendo loro di comunicare efficacemente in inglese in qualsiasi contesto.

Con un’attenzione particolare agli obiettivi dei propri studenti, Cambridge Language School guida ciascuno nel proprio percorso di apprendimento, sia per migliorare le competenze linguistiche a fini lavorativi, che per ottenere certificazioni internazionali o semplicemente acquisire una nuova lingua per interesse personale.

Per maggiori informazioni o per iscriversi, la scuola si trova in Via Reggio Campi N°13, Reggio Calabria. È possibile contattare il numero 3791623610.

Non perdere l’occasione di migliorare le tue competenze linguistiche e aprire nuove porte per il tuo futuro!

Visita il sito CLICCANDO QUI, oppure le pagine Facebook e Instagram.