Camera di commercio di Rc: Lorenzo Labate è il nuovo Vicepresidente

Criteri e fondi 2025: approvati 1,5 milioni per le imprese reggine. “Risposte concrete alle imprese del territorio”, le parole di Labate

Si è svolta oggi la seduta di insediamento della nuova Giunta della Camera di commercio di Reggio Calabria, che ha visto l’elezione di Lorenzo Benedetto Labate, Presidente di Confcommercio, alla carica di Vicepresidente.

“L’elezione di Lorenzo Labate – ha dichiarato Antonino Tramontana, Presidente della CCIAA – rappresenta un segnale di forte sinergia tra il mondo imprenditoriale e l’ente camerale, con l’obiettivo di rafforzare il tessuto economico locale e promuovere lo sviluppo del territorio”.

Tra i primi atti significativi della neo-insediata Giunta figura l’approvazione dei criteri e degli indirizzi operativi che guideranno la redazione dei bandi e delle manifestazioni d’interesse da realizzare nel corso del 2025 e per i quali è previsto uno stanziamento complessivo pari ad a 1 milione 500 mila euro di interventi economici per le imprese.

“Questa decisione strategica – ha affermato il Presidente Tramontana – mira a garantire trasparenza, efficacia e coerenza nell’erogazione di risorse e nel sostegno alle iniziative del sistema imprenditoriale reggino, con particolare attenzione all’innovazione, alla digitalizzazione, all’internazionalizzazione, alla sostenibilità e all’occupazione, con l’intento di intercettare le reali esigenze del territorio e favorire progetti ad alto impatto socio-economico”.

“Sono onorato della fiducia accordatami e consapevole della responsabilità che questo ruolo comporta,” ha dichiarato il neo-Vicepresidente Lorenzo Labate. “Lavorerò in stretta collaborazione con il Presidente e con tutti i membri della Giunta per dare risposte concrete alle imprese del nostro territorio, a partire da bandi e iniziative che siano realmente efficaci e in linea con le loro necessità di crescita e sviluppo”.

Impegno al dialogo con associazioni e stakeholder

La Giunta camerale ha inoltre ribadito il proprio impegno a proseguire un dialogo costruttivo con le associazioni di categoria, gli enti locali e tutti gli stakeholder del territorio, al fine di definire strategie condivise per la promozione e la crescita dell’economia reggina.