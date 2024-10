Campari Tour fa tappa al Cala Azul per un’altra domenica ‘super’

Altra settimana, altro 'Super Sunday on the beach' al lido Cala Azul. A Marina di San Lorenzo fa tappa il Campari Tour

Altra settimana, altro ‘Super Sunday on the beach‘ al lido Cala Azul.

I party della domenica che vi hanno letteralmente travolto grazie alla loro energia dirompente, tornano in un nuovo, esclusivo appuntamento. Gli eventi che, dal 30 giugno, animano i vostri pomeriggi domenicali, proseguono a pieno ritmo con tantissime novità.

QUANDO

L’appuntamento di questa settimana, domenica 14 luglio, prevede infatti la presenza allo stabilimento balneare di Marina di San Lorenzo di una delle più grandi aziende del panorama nazionale in fatto di beverage.

Campari Tour fa tappa al Cala Azul e gli avventori del lido avranno la possibilità non solo di gustare le specialità targate Campari Soda, ma anche di ricevere esclusivi gadget ricordo di questo grande evento.

Sole, mare, divertimento e cocktail preparati a regola d’arte, secondo la drink strategy Campari. A far da cornice la bellissima spiaggia del Cala Azul, una fra le più grandi dell’intero litorale reggino.

Immancabile l’animazione in spiaggia, la stessa che vi ha accompagnato nelle precedenti domeniche e che reggini e turisti hanno particolarmente apprezzato. Si parte con il reggeaton, passando poi per un’attenta selezione musicale pensata appositamente per voi da diversi dj reggini che parteciperanno al ‘Super Sunday on the beach’.

Le casse si accendono alle ore 15:00 e non smetteranno di tremare fino al tramonto.

MAGGIORI INFORMAZIONI

Il Cala Azul mette a disposizione dei suoi clienti oltre 150 ombrelloni e 8 fantastici ‘lettoni‘ per chi, anche in spiaggia, preferisce star comodo. Non dimenticare di prenotare il tuo posto!

Per maggiori informazioni è possibile contattare: