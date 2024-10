Campionati Italiani Assoluti Nuoto: la Calabria sempre più in alto

Grandi notizie ci giungono dai campionati ITALIANI Assoluti di Lignano Sabbiadoro. Tre atleti hanno conquistato delle medaglie pregiate nel più importante campionato tricolore. Aurora Esabotini (Italica Sport – Reggio Calabria), nei 100 dorso e Gianvittorio Longo (acli Arvalia – Lamezia), nei 100 rana ottengono i titoli di CAMPIONE ITALIANO ASSOLUTO ed ancora Giovanni Palumbo (polisportiva team 14 – Reggio Calabria) ottiene nei 50 dorso la medaglia di Bronzo Assoluta.

La Calabria mai così in alto – commenta il delegato regionale Marrara – i nostri ragazzi si sono espressi al massimo delle loro potenzialità dopo uno stop lunghissimo e per di più in vasca da 50 più penalizzante rispetto alla 25 quando si ha poca continuità nell’allenamento condizionale.

Un plauso oltre agli atleti anche alle loro famiglie e le società che li sostengono quotidianamente.

Giunge il commento anche dal Presidente Comitato Italiano Paralimpica Calabria Antonello Scagliola: “ Risultato storico ottenuto da tre giovanissimi segno tangibile del grande lavoro fatto da tutto il movimento del nuoto Paralimpico calabrese un ringraziamento particolare al presidente Marrara che è stato, nonostante le difficoltà, il motore del movimento Aurora, Gianvittorio e Giovanni sono campioni di vita