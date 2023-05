Campionati Italiani FIJLKAM-UIJJ di Jiu Jitsu. Medaglie per gli atleti reggini

Nelle giornate di venerdì e sabato si sono svolti i campionati italiani FIJLKAM-UIJJ di Jiu Jitsu con kimono e grappling senza kimono, gara con oltre 2000 atleti provenienti da tutta Italia, segnale forte che anche nel nostro paese stiamo assistendo ad un’importante crescita del movimento, come già sta succedendo da anni negli USA e nel resto d’Europa.

Alla gara prendono parte anche gli atleti reggini Gabriella Ripepi e Francesco Giovanni Fragalà, conquistando rispettivamente una medaglia d’argento e il titolo di campione italiano di categoria nella specialità con kimono, ma non finisce qui, nell’ assoluto arrivano altre due medaglie d’argento; Gabriella combatte in finale contro la 8 volte campionessa del mondo Michelle Nicolini (BRA), perdendo una lotta davvero emozionante, nella quale le due atlete si sono date battaglia con grande sportività e rispetto.

Nella specialità grappling senza kimono Francesco conquista il bronzo in categoria, mentre Gabriella conquista il titolo italiano e un secondo posto nell’assoluto.

I due atleti, dal 2018 ad oggi, continuano nella loro mission di sviluppo sul territorio reggino del Jiu Jitsu, ormai disciplina diventata davvero popolare anche tra molte celebrità di livello mondiale, non ultimo il CEO di Facebook e Meta, Mark Zuckerberg, il quale oltre ad aver iniziato recentemente a praticare, ha anche disputato la sua prima competizione, spendendo parole davvero interessanti sulla disciplina, in particolare in una sua intervista definendo il Jiu Jitsu una “pratica primordiale” aggiungendo “ è super impegnativo dal punto di vista fisico e mentale. Mentre lo pratichi non puoi pensare ad altro. Aiuta la concentrazione, se ti distrai solo per un secondo sei fregato” ha spiegato. “Oggi mi chiedo come mai non l’ho conosciuto prima. Dalla prima sessione di allenamento mi sono accorto che era qualcosa che riguardava la mia vita intera. È qualcosa di così ancestrale che ti coinvolge internamente”.

