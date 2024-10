Taekwondo: Lahbiri Abdelaziz vicecampione italiano a 40 anni

A quarant’anni, Abdelaziz sale sul secondo gradino del podio, conquistando una prestigiosa medaglia d’argento. È questa la conclusione della trasferta veneta della A.S.D. Taekwondo 2018 Reggio Calabria ai campionati italiani cinture rosse e master, che nello scorso weekend ha visto la partecipazione di Lahbiri Abdelaziz nella categoria 80 kg cinture nere master e della figlia Solaf nella categoria 59 kg cinture rosse junior.

La partecipazione di Solaf

A scendere sul campo nel primo giorno di gare, alla sua prima esperienza in campo nazionale, è stata Solaf. La giovane atleta, sebbene determinata a dare filo da torcere alla sua avversaria, non è riuscita a superare i quarti di finale, perdendo l’incontro che le avrebbe consentito l’accesso alle semifinali, dimostrando comunque grandi margini di miglioramento.

Il percorso di Lahbiri Abdelaziz

Il secondo giorno di gare ha visto protagonista Lahbiri Abdelaziz, determinato a difendere il bronzo vinto lo scorso anno. Il primo incontro ha contrapposto Abdelaziz a un atleta campano, superato brillantemente per 2 round a 0 (parziali di 6 a 0 – 4 a 1), conquistando l’accesso alla semifinale. In semifinale, l’atleta reggino ha affrontato un atleta abruzzese in un incontro di assoluto livello tecnico: anche questo vinto per 2 round a 0 con parziali di 2 a 0 – 3 a 0.

La finale al cardiopalma

La finale, disputata contro un atleta pugliese, è stata un incontro al cardiopalma, con scambi colpo su colpo. Il primo round si è concluso con un punteggio di 4 a 4, assegnato però all’atleta pugliese per decisione arbitrale. Anche il secondo round, sebbene disputato con grande energia, ha visto prevalere l’atleta pugliese, che si è aggiudicato la finale per 2 round a 0.

Il titolo di vice campione italiano conquistato da Lahbiri Abdelaziz è la riprova dell’eccellente lavoro svolto dalla A.S.D. Taekwondo 2018 Reggio Calabria, ma ancor di più, Abdelaziz è l’esempio che tanti giovani devono seguire e avere come punto di riferimento per la loro crescita sportiva e di vita.