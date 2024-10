Campionati Nazionali di Karate: buon piazzamento per il reggino Giovanni Tramontana

Dall’01 al 03 marzo si sono svolti i Campionati Nazionali di Karate categoria Cadetti sia maschili sia femminili presso il Centro Olimpico “M. Pellicone” di Ostia Lido in Roma.

Il nostro giovanissimo atleta Giovanni Tramontana, reggino doc, facente parte dell’organico della palestra Karate Catona, posta in località Catona di Reggio Calabria, diretta egregiamente dal Maestro Giuseppe La Fauci, nella qualità di Campione Regionale in carica, ha potuto rappresentare la città di Reggio e la Calabria, nella competizione nazionale, confrontandosi con i circa 70 atleti, provenienti da tutta Italia, iscritti nella categoria di appartenenza, Kumitè (-70 Kg).

Gli sfidanti erano chiaramente i migliori atleti del panorama nazionale del Karate, e i combattimenti sono stati molto duri. Giovanni, accompagnato dal Maestro Enrico De Pace, ha affrontato con concentrazione i primi tre incontri delle eliminatorie, vincendoli tutti senza subire neanche un punto dagli avversari, anche se quest’ultimi erano veramente tosti. Arrivato ai quarti di finale, si è scontrato con il futuro Campione Italiano, affrontando l’avversario con concentrazione e a testa alta, ed infatti a 20 secondi dalla fine, il combattimento era molto tirato (perdeva 2-1), ma purtroppo a quel punto gli arbitri non si sono accorti di un tiro da un punto portato da Giovanni, che avrebbe portato l’incontro in pareggio momentaneo, e subito dopo l’avversario, solamente negli ultimi secondi, è riuscito a sopravanzare l’atleta reggino. In definitiva, Giovanni ha degnamente conquistato un buon settimo posto nazionale nella propria categoria, con la consapevolezza che in un futuro prossimo, può e deve fare molto meglio.