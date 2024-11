CAMPIONATO CALCIO A 11 UISP: Lo Sporting Reggio battuto di misura dalla Polisportiva Futura

di Nicolino D’Ascoli. Il punto sulla quarta giornata. Tutto come preventivato Antica Abazia e S. Rocco Puzzi non conoscono la parola sconfitta e viaggiano a tutta velocità vincendo rispettivamente contro ASD Sbarre e CS Giare. L’Antica Abazia travolge i ragazzi di Sbarre 5-1 mentre il Puzzi con un secco 3-0 supera il CS Giare. Sembra già una lotta a due per il titolo, infatti le inseguitrici non riescono a stare al loro passo, lo Sporting Reggio non sfata il tabù Domenica e perde terreno contro la Polisportiva Futura che grazie alla vittoria sui Reggini conquista la terza posizione in classifica, la Soluzione 04 pur vincendo in casa della Nuova Amatoriale Bovese per 4 a 2 si trova comunque già a 7 lunghezze dal Puzzi primo. A conclusione della quarta giornata si attende solo il match di domani sera che vedrà in campo la Ludos Vecchia Miniera contro il S. Elia Ravagnese. In caso di vittoria la Ludos aggancerebbe lo Sporting Reggio al quarto posto, Ravagnese alla ricerca ancora dei primi punti in campionato.Polisportiva Futura – Sporting Reggio : 1-0 . Sconfitta di misura per i Reggini che non riescono proprio a conquistare punti nelle gare disputate in mattinata. Sul campo difficile di Motta S. Giovanni mister Mangano opta per una formazione nuova, dal primo minuto esordiscono Zito D., Melanie e Matà, per il resto formazione tipo. La Polisportiva Futura si presenta al gran completo. Si capisce dai primi minuti che non è una partita facile, le prime fasi sono di studio e le due squadre non pungono. Bisogna attendere il decimo minuto per commentare la prima azione di gioco offensiva, quando Carnà riceve palla sulla destra, supera un avversario e scarica in porta colpendo in pieno il palo. Sfortunato l’esterno dello Sporting al terzo palo consecutivo nelle ultime tre partite. Non passano nemmeno tre minuti che Mazzei viene fermato in fuorigioco (dubbio a voler esser buoni) dopo che aveva insaccato la palla in rete con un bel tiro dal limite dell’area. Alla mezz’ora passano i ragazzi di Motta. Punizione – cross all’indirizzo del portiere Sarica che non trattiene e sulla ribattuta a porta vuota l’attaccante della Polisportiva porta i suoi sull’ uno a zero. Il primo tempo termina così con i padroni di casa che difendono il risultato.Secondo tempo subito con dei cambi per lo Sporting Reggio, dentro Merenda, Neri e Pustorino a rinforzare il centrocampo e dare nuova linfa all’attacco. Gli ospiti tentano il tutto per tutto, ma il gioco effettivo nella seconda parte di gara è pressoché nullo. La Polisportiva Futura spezzetta il gioco con abili falli tattici e perdite di tempo degne di una squadra che teme l’avversario. L’arbitro dal canto suo dimostra la pochezza del suo carisma non riuscendo a fermare, incomprensibilmente, questi giochetti antisportivi. Con l’uso più frequente di cartellini per perdita di tempo tutto ciò non si sarebbe verificato. Dall’altra parte la poca esperienza dei Reggini completa il quadro, i giovani calciatori si innervosiscono e pur giocando tutto il secondo tempo nella metà campo avversaria non riescono mai a rendersi veramente pericolosi se non con un bel tiro di Federico deviato in angolo dal portiere di Motta. Tantissime le palle inattive sprecate dallo Sporting Reggio. I padroni di casa pensano solo a mantenere il risultato giocando di rimessa ed in contropiede. Si chiude così la partita, con la Polisportiva Futura a festeggiare la vittoria ed i reggini a leccarsi le ferite e rientrare a casa a mani vuote.Il commento. Le statistiche parlano chiaro, quando lo Sporting Reggio trova la via del gol dilaga e non si ferma, quando va sotto difficilmente poi riprende la partita. Oggi l’avversario era tosto, sicuramente il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto, così come due settimane fa lo Sporting avrebbe meritato la vittoria a Melito. Invece i punti raccolti nelle prime due trasferte sono 0. Bisogna dire che le perdite di tempo costanti hanno influito sull’esito del match. Lo Sporting Reggio gioca a calcio e quando si trova di fronte squadre più esperte e più brave in questi tatticismi extracalcistici si trova sempre in difficoltà. A questo punto i grandi interrogativi sono sul tipo di campionato che condurranno i Reggini, mai partiti così male in campionato. Quattro partite , due vittorie e due sconfitte, lo score dell’anno scorso parlava di quattro partite e quattro vittorie. Certo, sono inutili i paragoni perché ogni stagione sportiva è diversa, però adesso la società dovrà ragionare sul da farsi e dovrà ancora una volta analizzare la sconfitta. Il torneo è lungo, con un filotto di vittorie lo Sporting potrà riacquisire fiducia oltre che scalare posizioni in classifica. Il prossimo avversario sarà la Ludos Vecchia Miniera, vincitrice provinciale dell’anno scorso proprio a discapito dello Sporting. Un avversario difficile in un momento difficile. L’occasione giusta per dimostrare la vera forza.