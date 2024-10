Campionato Europeo di JiuJitsu: grandi risultati per gli atleti della MYB GYM

I due Maestri hanno mostrato grande soddisfazione per risultati ottenuti

Una campionessa e una vice campionessa Europea. Nelle giornate di sabato 18 e domenica 19 Maggio 2024 si sono svolti i Campionati Europei IBJJF di JiuJitsu a Barcellona, gara alla quale hanno preso parte gli atleti reggini Francesco Giovanni Fragalà, Gabriella Ripepi e Antonella Scandaliato.

Gabriella gareggia nelle cinture nere conquistando un ottimo secondo posto e medaglia d’argento.

Francesco, sempre nelle cinture nere, parte molto bene vincendo la sua prima lotta per finalizzazione, ma purtroppo si ferma ai quarti di finale, perdendo ai punti 4-2 e non riuscendo ad accedere alle semifinali per il podio.

Antonella lotta nelle cinture blu, vincendo la finale e laureandosi campionessa Europea di categoria; partecipa anche all’assoluto, portando a casa la medaglia d’argento.

I due Maestri sono molto felici dei risultati ottenuti, soprattutto per quelli della loro allieva Antonella, nuova campionessa Europea 2024.