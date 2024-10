Campionato Italiano Duathlon, la reggina Anna Barbaro cala il poker

Giornata di sole a Montelupo Fiorentino per la gara di Duathlon Supersprint organizzata dalla Firenze Triathlon sulla distanza di 3km: 12 km di bici e 1km di corsa. Folto il gruppo dei partecipanti dai palmares straordinari, in gara anche l’ atleta reggina Anna Barbaro che, dopo una gara impeccabile, per il quarto anno di seguito si conferma Campionessa Italiana della specialità. L’ atleta reggina, in forza alle Woman Triathlon Italia è guidata dall’atleta Michela Menegon.

La campionessa reggina dopo una gara durissima e con un filo di voce ha dichiarato: “Gara impegnativa, visto le poche prove con la guida, ma è andata bene. Prima prova della stagione che sará ancora lunga, fatta ora vedremo come andranno le altre”. Prossimo appuntamento sará una gara internazionale all’Idroscalo a Milano a fine Aprile, prova importantissima poichè Anna incontrerà le dirette concorrenti per le Olimpiadi, il suo obbiettivo dichiarato.

Continuerà adesso la preparazione con la nazionale a Peschiera sul Garda (VR). Grande e’ la soddisfazione di tutto il movimento paralimpico calabrese come dichiarato dal presidente regionale Scagliola che ha telefonato ad Anna per congratularsi personalmente ribadendo la grande determinazione, costanza e caparbietà dell’atleta. Un plauso anche a tutto lo staff della nazionale ed a Giuseppe Laface che segue Anna nei suoi allenamenti in Calabria. Un saluto particolare va fatto ancora al meraviglioso cane guida di Anna.