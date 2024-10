Windsurf, Scagliola non si ferma più: primo posto al campionato italiano Foil

Un 2020 sinora quasi perfetto quello del campione reggino di Windsurf Francesco Scagliola. Dopo essersi imposto vincendo per la categoria under 20 nella ‘One Hour Classic Slalom’, Scagliola ha bissato ottenendo il primo posto under 21 nel campionato italiano Foil.

L’evento, andato in scena a Torbole sul Garda dal 4 al 6 settembre, ha visto partecipare 43 iscritti. Da ricordare come la prossima Olimpiade di Parigi avrà proprio l’iQ Foil come nuova classe per le tavole a vela, motivo in più per prepararsi nel migliore dei modi alla nuova disciplina.

Tre i giorni di gara che si sono sviluppati su due discipline, Slalom e Formula Foil. Il talento reggino si è confermato tra i migliori prospetti internazionali della disciplina slalom, ottenendo il primo posto assoluto per la categoria under 21. Ottimo anche il risultato per la categoria assoluto, che ha visto Scagliola piazzarsi in quinta posizione.

Nella disciplina Formula Foil, Scagliola si è ritirato anzitempo.