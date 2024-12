Campionato italiano di Grappling FIJLKAM: argento per un atleta reggino

Si sono svolti i campionati italiani di Grappling, gara ufficiale FIJLKAM, presso il Pala Pellicone di Ostia.

A prendere parte e rappresentare la città di Reggio Calabria e i colori della Myb Gym è l’atleta e Maestro della disciplina, Francesco Giovanni Fragalà; parte subito bene l’avventura, raggiungendo agilmente la finale nella quale trova un’atleta molto preparato e con ottima esperienza. Il match è parte bene, il reggino si trova in vantaggio di punti per 4 a 2, ma in un’ in versione di posizione negli ultimi secondi l’avversario riesce a pareggiare, si va all’extra time di 1 minuto, nel purtroppo il risultato rimane invariato, consegnando la vittoria all’avversario del nostro atleta.

Resto la soddisfazione di aver comunque portato a casa un ottimo secondo posto, che vale il titolo di Vice campione italiano assoluto.