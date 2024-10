Campionato mondiale di pizza piccante: il reggino Christian Corigliano sul podio

Grande risultato per il reggino Christian Corigliano alla 21° edizione del Campionato Mondiale di Pizza Piccante, svoltasi a Scalea dal 17 al 19 ottobre 2022.

L’evento, organizzato dal “Movimento pizzaioli italiani“, con a capo Francesco Matellicani, è dedicato al figlio Filippo. Sedici le categorie in gara con partecipanti provenienti da varie parti del mondo, tra cui Argentina, Spagna, Francia e da ogni parte d’Italia.

Tra gli ingredienti identitari utilizzati, spiccano i peperoncini ciliegini canditi al bergamotto.

“Grazie di cuore – conclude Corigliano – al Movimento Pizzaioli Italiani, al presidente Francesco Matellicani ed a tutti i giudici presenti per la serietà e professionalità dimostrata, manifestazioni come questa sono un vanto per l’intera Calabria e non solo”.