Il campione europeo Alessandro Cortese si qualifica per il Torneo continentale 2020 under 15

Ancora un grande risultato per il Club Velico Crotone: Alessandro Cortese, campione europeo Optimist in carica, si è qualificato per gli Europei 2020 in programma in Estonia, dove vestirà ancora una volta la maglia azzurra. Il biglietto lo ha staccato sul Lago di Garda. Il 30 agosto si è conclusa, infatti, a Malcesine (TN) la prima fase del Campionato italiano classe Optimist categoria Juniores. Campionato purtroppo funestato dal maltempo e dalla pioggia che hanno sferzato le acque del Lago di Garda, e che hanno permesso in 4 giorni solo tre prove.

Tre gli atleti del Club Velico Crotone, accompagnati dal coach Alessio Frazzitta: il campione europeo 2019 Alessandro Cortese, che è riuscito comunque, anche dopo solo tre prove, a conquistare l’ottavo posto assoluto, Pieruigi Taccone Acton e Melissa Mercuri.

Nei prossimi giorni toccherà ai più piccoli che, sempre sul Lago di Garda, si contenderanno la Coppa del Presidente e la Coppa Prima Vela, mentre Cortese volerà, ad ottobre, ai campionati Europei di Estonia.