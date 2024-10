“Campioni in gioco”, Castiglia: ‘Il progetto è partito, da mercoledi il via ufficiale’

“Campioni in gioco“. Si sono conclusi i tre giorni di Open Day al Clivia Reggio Village, con una buona partecipazione di atleti. Ivan Castiglia, promotore di un progetto che è solo al suo inizio, fa il resoconto a Citynow: “Non mi aspettavo una risposta così numerosa nonostante il periodo che tutti stiamo vivendo. C’è invece grande voglia di tornare alla normalità e soprattutto tanta voglia di calcio.

Circa settanta i piccoli atleti che si sono alternati in tre turni al giorno per tre giorni. Miglioramento della tecnica individuale e fase coordinativa i concetti principali e dieci portieri sotto le direttive dell’ex Reggina Pietro Marino.

Insieme al sottoscritto il preparatore atletico Luca Princiotta, con il quale ci siamo distribuiti i compiti all’interno del rettangolo di gioco.

Conclusa questa prima fase, da oggi il via alle adesioni per iniziare il percorso già da mercoledi 10 giugno, sempre al Clivia Reggio Village e saranno due sedute a settimana per tutta la prossima stagione. Ci sono state già diverse adesioni e chiaramente vi è la possibilità di iscrizione anche per coloro che non hanno partecipato all’Open Day.

Ringrazio tutti i ragazzi che ho conosciuto in questi tre giorni ed i genitori che hanno riposto fiducia nel sottoscritto e spero di rivederne tanti già dal prossimo mercoledi”.

Per informazioni telefonare al numero: 346.7696474