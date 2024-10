“Campioni in gioco”: Ivan Castiglia invita tutti al suo Open Day. I dettagli

Il calcio al centro di tante discussioni anche all’interno del palazzo governativo e la possibilità sempre più concreta che l’intero movimento possa ripartire, dopo questo lungo periodo di stop dovuto all’emergenza coronavirus. Le indicazioni sono state fornite dal recente Consiglio Federale che intende rimettere in moto una delle più importanti aziende del paese.

Ma c’è anche un altro mondo del calcio, quello dei giovani, che conta un numero considerevole di appassionati e proprio per questo motivo le attenzioni dovranno essere rivolte anche a queste fasce. Con la riapertura dei centri sportivi all’aperto, e sempre con il rispetto delle norme vigenti in fatto di distanziamento sociale ed igienico-sanitarie, il calciatore ex Reggina Ivan Castiglia, ha organizzato per il 5-6-7 giugno un Open Day per i nati dal 2004 fino al 2011.

Lezioni individuali presso il “Clivia Reggio Village” di Viale Messina, dalle 17 alle 20, insieme a tecnici specializzati come l’ex portiere amaranto Pietro Marino ed il preparatore atletico Luca Princiotta.

Gli allenamenti di questi tre giorni, che si effettueranno in forma del tutto gratuita, porteranno poi ad un successivo percorso di affinamento della tecnica individuale a lunga scadenza, sempre sotto le direttive del calciatore Ivan Castiglia.

Per una migliore organizzazione delle sedute di allenamento nei tre giorni, si consiglia la prenotazione della lezione GRATUITA chiamando il 346.7696474

foto: Maurizio Laganà