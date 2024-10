Campo boe, prenota subito il tuo posto barca alla ‘Nautica’ e ricevi uno sconto del 15%

Dove ormeggiare l’imbarcazione per l’estate 2020? È una domanda che molti reggini si sono posti.

L’economia già precaria della Calabria e l’avvento del Covid hanno spinto molti imprenditori a non ripartire e così i cittadini si trovano ‘a secco’ di alcuni servizi che, con la bella stagione, diventano quasi essenziali. Come ad esempio, la presenza di un campo boe nel territorio comunale.

A Reggio Calabria, ci pensa la ‘Nautica‘ al servizio di ormeggio delle imbarcazioni da diporto. La struttura di Gallico Marina offre un servizio completo che permette al cliente piena flessibilità. Pescatori ed amanti del mare con una barca da mettere in mare avranno, finalmente, un punto di riferimento.

Vantaggi del campo boa la ‘Nautica’

servizio di trasporto tra barca e spiaggia h24;

sorveglianza h24;

possibilità di usufruire del bar;

presenza di docce e bagni.

“La ‘Nautica’ non offre solamente ‘una boa’, scegliendo l’abbonamento per l’imbarcazione si acquisiscono anche tutte le comodità offerte dalla nostra struttura. Il pacchetto viene creato in base alle esigenze degli avventori e può essere giornaliero, settimanale, mensile o trimestrale”.

Grande libertà di scelta, dunque, per tutti gli amanti del mare che scalpitano per tornare sulle proprie imbarcazioni e non hanno ancora deciso dove ‘parcheggiarle’ per quest’estate.

La ‘Nautica’ ha deciso, anche, di andare incontro ai reggini con una particolare offerta: chiunque prenoti il suo posto barca entro il 20 giugno potrà usufruire di uno sconto del 15%.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI

Numero di telefono: 3299596723 / 3899648698

Email nauticagallicese@gmail.com

Facebook