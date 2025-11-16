Campo Calabro è Comune cardioprotetto: installati due defibrillatori
16 Novembre 2025 - 17:11 | Comunicato Stampa
Con la realizzazione presso l’Auditorium del Centro Polifunzionale “Prof. G. Scopelliti” del Corso di BLSD (Basic Life Support Defibrillation) organizzato dal Comune e tenuto dal dottor Giovanni Calogero dell’Asp di Reggio Calabria, Campo Calabro entra, grazie ai due defibrillatori che verranno installati presso il Parco Verde e lo Stadio Comunale Parrinello-Repaci, nell’elenco dei Comuni cardioprotetti.
Ha dichiarato il Sindaco Sandro Repaci:
“Sarà l’inizio di una campagna che ha come obiettivo di sensibilizzare, informare e formare sulle manovre da eseguire in caso di arresto cardiaco nell’adulto e nel bambino”.
A tale scopo il Comune durante il corso ha promosso la diffusione dell’app dedicata “School of CPR VR”, un progetto innovativo sviluppato in realtà virtuale per smartphone che è stata lanciata assieme al decalogo dei comuni cardioprotetti due giorni orsono all’Assemblea dell’Anci e promossa dalla Regione Emilia Romagna e da CRI.