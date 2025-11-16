Campo Calabro è Comune cardioprotetto: installati due defibrillatori

"Sarà l’inizio di una campagna che ha come obiettivo di sensibilizzare, informare e formare sulle manovre da eseguire in caso di arresto cardiaco" così il sindaco Repaci

Con la realizzazione presso l’Auditorium del Centro Polifunzionale “Prof. G. Scopelliti” del Corso di BLSD (Basic Life Support Defibrillation) organizzato dal Comune e tenuto dal dottor Giovanni Calogero dell’Asp di Reggio Calabria, Campo Calabro entra, grazie ai due defibrillatori che verranno installati presso il Parco Verde e lo Stadio Comunale Parrinello-Repaci, nell’elenco dei Comuni cardioprotetti.

Ha dichiarato il Sindaco Sandro Repaci:

“Sarà l’inizio di una campagna che ha come obiettivo di sensibilizzare, informare e formare sulle manovre da eseguire in caso di arresto cardiaco nell’adulto e nel bambino”.

A tale scopo il Comune durante il corso ha promosso la diffusione dell’app dedicata “School of CPR VR”, un progetto innovativo sviluppato in realtà virtuale per smartphone che è stata lanciata assieme al decalogo dei comuni cardioprotetti due giorni orsono all’Assemblea dell’Anci e promossa dalla Regione Emilia Romagna e da CRI.

