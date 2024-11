A Campo Calabro il Matiniti Music Festival

Momento di aggregazione e buona musica, in un contesto bello, armonizzato dalla perfezione della natura.



Con la Partecipazione di BABA SISSOKO in qualita’ di direttore artistico della maniestazione.

L’associazione socio culturale ” I Musicanti” ospitera’ volentieri tutti colori i quali sapranno apprezzare la spontaneita’ della manifestazione, l’elevato pregio musicale della serata e il rispetto per la natura.

MUSICA PER LA PACE:

Improvvisazione magistralmente gestita ed eseguita dove si fonderanno vari generi e culture per esaltare le differenze culturali e musicali attraverso la continua ricerca di contaminazioni musicali.

L’alternarsi e il raggrupparsi di bravissimi musicisti creera’ e percorrera’ un percorso musicale che fondera’ assieme la musica etnica del Mali, il Griot e quella del sud della Calabria “U SONU”.

Griot-AfroBlues-Funk-Fusion-WorldMusic-“Sonu”(Folk Reggino)

PROGRAMMA:

18:30 Start

19:00 LIVE SOUND CHECK

19.:45 DEGUSTAZIONE gratuita di formaggio pecorino e “livuzza chianota”. A cura di “LA NOSTRA TRADIZIONE” di Gabriele Crudo. Produttore del Monte Poro /Slow Food)

20:00 SUNRISE ACOUSTIC SESSION + Happy Hours (Incredibilmente suggestiva)

20:45 Selection Music By ALEX PERDIDO (JaZz-Afro-Funk-Reggae Etc Etc)

22:00 circa START BIG LIVE MUSIC

MUSICHE A CURA DI:

BABA SISSOKO – GIAMPIERO LOCATELLI – ALESSANDRO CALCARAMO – DANIELE SICLARI – ENZO BALDESSARRO – LUCA SCORZIELLO – CARMELO COGLITORE – DOMENICO CANALE – TONINO LABATE – GIUSEPPE STILO – PIERO CRUCITTI.

VOCE:

MARINELLA RODA’ – CAROLINA SCOPELLITI.

MUSIC SELECTOR:

ALEX PERDIDO (Alessio Lagana’)

VIDEO:

Regia: Christian Maria Parisi (Teatro Primo)

Video operatore Guillermo Laurin

FOTOGRAFIA:

Pietro Morello.

SERVICE:

Enzo Barbaro

ASSOCIAZIONI partner della manifestazione:

Organizzazione:

Associazione Socio Culturale “I MUSICANTI”.

Collaborazione:

Associazione Socio Culturale “BANDAFALO'”.

Associazione Culturale “TEATRO PRIMO” Vsg.

ARCI Sez Reggio Calabria

Banchetto Equo e Solidale a cura di: ASS. BandaFalò.

Partner della manifestazzione:

ART_&_MUSIC B&B – HEINEKEN Beer – CERES Beer –

“LA NOSTRA TRADIZIONE” di Crudo Gabriele Pecorini del monte Poro.

PUNTO RISTORO_Food & Beverage

Tesseramento stagione 2016 (sessione estiva).

Costo tessera 5 euro annui.

Ingresso riservato ai Soci.

Contributo libero all’ingresso

Possibilita’ di tesseramento in loco.

INFO: 328 61 30 482