A Campo Calabro “Oltre la danza”: due date per un grande evento

Ormai come da tradizione la Royal Dance apre i festeggiamenti di Sant’Antonio da Padova.

Il primo appuntamento è lo spettacolo di fine anno, fissato per giorno 30 giugno 2018 alle ore 21:30 in Piazza Giovanni Paolo II, nel quale si esibiranno, sotto la guida del direttore artistico Davide Calarco, i ballerini e le ballerine della scuola di danza.

Il secondo appuntamento, denominato “Awards – Kermesse di Varietà” (organizzato sempre dalla Royal Dance di Francesco Cotroneo) che avrà luogo il 1 luglio 2018 in Piazza Giovanni Paolo II alle ore 21:00, avrà come ospiti la cantante villese Marica Fortugno, nota per essere arrivata alla semifinale di The Voice, la campionessa mondiale di flamenco Fatima Ranieri e ospiti vari; nella galleria creata appositamente in Via Tenente Galimi si terrà una mostra di vespe e in conclusione In piazza martiti di nassiyria, si svolgerà l’animazione a cura di Passione Latina con special guest Stefano De Martino, ballerino e professionista di Amici ed inviato speciale isola dei famosi 2018.