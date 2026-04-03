Campo di Ciccarello: botta e risposta tra l’assessore Brunetti e il consigliere Zimbalatti

Nel corso della trasmissione “Live Break” in onda su CityNow, c’è stato un botta e risposta tra l’assessore al Comune di Reggio Calabria Paolo Brunetti e il consigliere di opposizione Nino Zimbalatti. Così Brunetti: “E’ stata anticipata la decadenza della concessione con la FIGC e farne un’altra visto che sarebbe scaduta tra qualche mese. Dopo la riqualificazione del campo di Ciccarello, c’è stata una fase di stallo, si è scelto di anticipare quella che era una concessione in scadenza nel settembre del 2026, ma ovviamente di comune accordo tra le parti, non siamo così sprovveduti, per poi rivederci e instaurare un nuovo rapporto di collaborazione e quindi mettere questa struttura a disposizione della città di Reggio Calabria”.

Il consigliere Zimbalatti: “Il caso del campo di Ciccarello è emblematico. Si dimostra di non essere in grado di gestire una struttura di questo tipo. Abbiamo visto una sola partita in un anno su quel campo, quella inaugurale con il sindaco Falcomatà. E questo fa male, perché parliamo di un impianto inaugurato in un quartiere difficile come Modena, che avrebbe dovuto rappresentare un centro di aggregazione sociale e sport e invece è rimasto fermo.

Se dopo un anno siamo ancora a discutere di convenzioni, delibere e nuovi rapporti con la federazione, è evidente che qualcosa non ha funzionato“.