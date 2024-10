Campo Coni torna struttura sportiva. Ditta pronta ad iniziare i lavori

Un passo alla volta. Un mese fa raccontavamo lo stato della situazione riguardante il campo Coni, da troppo tempo sofferente e in uno stato di incuria.

Conclusa lo scorso 18 dicembre la gara d’appalto del bando “Fornitura e posa in opera in monoblocco coibentato da posizionarsi presso il Campo Coni Rione Modena”, la ditta che si è aggiudicata i lavori e pronta a installare i modulari al campo Coni.

L’installazione dei prefabbricati permetteranno al campo Coni di riavere spogliatoi, infermerie, bagni e docce. Si tratta di un passaggio essenziale, che riporterà l’impianto all’originale destinazione d’uso, ovvero struttura sportiva e non più parco ludico.

Entro un paio di settimane i lavori dovrebbero iniziare, per concludersi (salvo sorprese) entro il mese di gennaio. Tempi più lunghi invece per quanto riguarda la completa riqualificazione dell’impianto.

Previsto uno stanziamento di 3 milioni di euro per il completamento di tutta l’area, l’intenzione del progetto è quella di realizzare una vera e propria cittadella dello sport. Il primo passo del percorso prevede la realizzazione della gara d’appalto, difficile in questo caso azzardare una tempistica ma l’intenzione è quella di far partire i lavori nel 2019.