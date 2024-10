“In campo per il futuro”, San Luca per la legalità

Il prossimo 21 aprile, alle ore 8.30, nell’Aula Magna dell’Istituto Comprensivo “San Luca –Bovalino” a San Luca, si svolgerà il convegno “In Campo per il futuro” promosso dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in collaborazione con la Prefettura, il Consiglio Superiore della Magistratura e il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Sicilia e Calabria.

Al convegno è prevista la partecipazione dell’On.le Maria Elena Boschi, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega alle Pari Opportunità e della Ministra Valeria Fedeli.

Seguirà, alle ore 11, l’inaugurazione del campo sportivo di San Luca con una partita di calcio fra la Nazionale Magistrati e la Nazionale Cantanti.

I giornalisti e i foto-cineoperatori che intendono partecipare all’evento, potranno ritirare i pass nel pomeriggio di domani, 19 aprile, dalle ore 16.00 alle ore 19.00 e giovedì 20 aprile dalle 9.00 alle ore 13.00, presso questa Prefettura, oppure presso il Comune di San Luca, nel pomeriggio di giovedì 20 aprile, dalle ore 16 alle ore

20.00.