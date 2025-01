Campus Mediterranea, Cannizzaro replica a Falcomatà: ‘L’unico reggino non contento’

Si riaccende il dibattito sul futuro del campus universitario a Reggio Calabria. Dopo l’annuncio dei mesi scorsi, da parte dell’onorevole Cannizzaro, il sindaco Giuseppe Falcomatà, nel corso dell’ultimo consiglio comunale del 2024 aveva rilasciato delle spinose dichiarazioni, alle quali il deputato ha replicato questa mattina.

“Va riconosciuto – aveva affermato il primo cittadino – il lavoro svolto per il campus universitario a Reggio Calabria, un progetto del valore di 4 milioni di euro, ma ci si chiede: che fine ha fatto il campus Agapi di Saline Joniche, che avrebbe dovuto includere la residenza universitaria, la mensa, un polo sportivo e attività di formazione?”. Leggi anche

La replica di Cannizzaro

Nel corso della conferenza stampa indetta a Reggio Calabria per tracciare un bilancio dell’anno appena trascorso, Cannizzaro ha voluto rispondere al sindaco:

“Forse Falcomatà è l’unico reggino non contento del nuovo campus – ha esordito Cannizzaro –. Non mi alzo la mattina e chiedo 4 milioni per l’Università, ma è un qualcosa frutto di un percorso che parte da lontano e in piena sinergia con l’Università e il rettore Zimbalatti. Noi, le cose le facciamo con una strategia di ricaduta, non siamo approssimativi come ha dimostrato di essere il csx e l’amministrazione comunale, in questi anni. Si realizzerà un campus bellissimo, nel campus della città, ma non posso dire ancora altro perchè il progetto merita una presentazione dedicata”.