Elezioni a Reggio, Anna Nucera riflette: ‘Scioglierò le riserve su una mia eventuale candidatura’

La nostra città si appresta a vivere la campagna elettorale per il rinnovo del consiglio comunale. Di seguito la nota di Anna Nucera, chiamata da alcuni movimenti cittadini a dare la propria disponibilità a guidare, quale candidata Sindaco della città di Reggio Calabria, una coalizione di Liste Civiche nella prossima “tornata elettorale” per il rinnovo dell’amministrazione comunale, prevista con ogni probabilità per la primavera 2026.

