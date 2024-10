Elezioni regionali, arriva il ‘si’ di Mario Occhiuto alla poltrona di Governatore

Il sindaco di Cosenza Mario Occhiuto scioglie la riserva per la candidatura alla presidenza della Regione Calabria e all’Adnkronos preannuncia una riunione, per la giornata di oggi, in cui formalizzerà la decisione con la cerchia dei collaboratori e consiglieri più stretti.

“Domani incontro tutti i miei per condividere insieme a loro la decisione. Se mio fratello Mario si candida in Calabria alla presidenza della Regione con proprie liste, come io auspico, per ragioni di coerenza lascerò Forza Italia”, annuncia all’Adnkronos Roberto Occhiuto, vice presidente vicario del gruppo Fi alla Camera.

“E’ inaccettabile -avverte- che la Lega abbia posto un veto pretestuoso su mio fratello e un altro veto, senza alcun pretesto, su di me…”.

Intanto sulla pagina FB di Mario Occhiuto l’ultimo post recita così: