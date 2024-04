Porto di Gioia Tauro, Muraca: "Si trovi una soluzione immediata per il futuro della Port Agency"

“Il termine ultimo è sempre più vicino e non è consentito perdere altro tempo per trovare una soluzione che garantisca il futuro della Port Agency che opera nell’hub di Gioia Tauro. Si tratta di 56 lavoratori che rischiano, insieme alle loro famiglie, di ritrovarsi per strada”.

A sostenerlo è il consigliere regionale del Pd Giovanni Muraca dopo l’incontro con i lavoratori del porto di Gioia che ha avuto luogo in Prefettura a Reggio Calabria. Il consigliere, di concerto con il capogruppo Bevacqua, si è subito attivato per chiedere al governo regionale di attivarsi nell’immediato per ottenere risposte convincenti da Roma in ordine al futuro dei lavoratori.

Port Agency, i consiglieri del Pd