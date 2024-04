Comune di Reggio, Malara non è più il delegato ai grandi eventi e Festività Mariane

Il consigliere comunale Nino Malara, del gruppo Democratici e Progressisti, non è più il delegato ai grandi eventi e le Festività Mariane. Nelle scorse settimane riportavamo di una specie di ‘mistero’ a Palazzo San Giorgio, con il diretto interessato che assicurava di non essere più delegato dalle vicende ravvicinate eventi natalizi-rimpasto di giunta, mentre Falcomatà dal suo punto di vista garantiva di non aver apportato nessuna modifica e che Malara deteneva ancora regolarmente le deleghe.

Basta deleghe: le parole di Malara

Con l’estate reggina alle porte e le iniziative legate alle Festività Mariane che iniziano ad entrare nel motore organizzativo dell’amministrazione comunale, il dubbio torna a fare capolino: Malara è o non è il delegato ai grandi eventi e Festività Mariane? La risposta è negativa, e stavolta le opinioni convergono.

Ai microfoni di CityNow, il consigliere Dp afferma.

“Come avevo già dichiarato in passato, non sono più il delegato ai grandi eventi e le Festività Mariane. Lo avevo riferito personalmente al sindaco Falcomatà, decisione che anche nelle scorse settimane ho ribadito perchè forse si erano creati malintesi. Le motivazioni? Sono politiche, le stesse che come gruppo Dp ci porta a non avere postazioni in giunta. Rimango un esponente di maggioranza, libero di esprimere le mie opinioni e talvolta i miei punti di vista differenti”, le parole di Malara.

Il sindaco Falcomatà, contattato telefonicamente, conferma che Malara ha esposto diverse settimane fa la volontà di non mantenere più le deleghe detenute in passato.

Il gruppo Dp quindi, come noto diviso in due (Burrone-Castorina e Malara-Nocera le due anime) nell’ala più vicina a Nino De Gaetano continua ad assumere una posizione se non di rottura quantomeno di evidente malessere, nato nelle settimane che hanno portato alla formazione della nuova Giunta Falcomatà e alla perdita delle due postazioni, in capo a Demetrio Delfino e Giuggi Palmenta, rispetto all’esecutivo precedente.

Malessere che secondo qualcuno, anche dentro la maggioranza, sarebbe stato alla base delle assenze di Malara agli ultimi 2 consigli comunali, dedicati al Dup e al bilancio di previsione. Voci che il diretto interessato smentisce, parlando invece di impegni personali alla base della doppia assenza.

Falcomatà…come Occhiuto: tiene il turismo

Rispetto alle deleghe fuori giunta da assegnare, un mese e mezzo fa riportavamo di un quadro che vedeva il consigliere Franco Barreca (che ha già in capo l’idrico) ottenere la delega alle manutenzioni stradali, con un possibile coinvolgimento dei consiglieri Pino Cuzzocrea e Giuseppe Giordano, ai quali potrebbe andare qualche delega tra quelle riferite alla Protezione Civile, ai Beni confiscati, al Patrimonio e al Personale.

Tutto è rimasto invariato in questo mese e mezzo, con le deleghe che sono ancora in attesa di trasferimento. Secondo quanto raccolto invece, le deleghe grandi eventi e Festività Mariane lasciate dal consigliere Nino Malara rimarranno in capo al sindaco Falcomatà, assieme a cultura e turismo (un pò come fatto dal Governatore Occhiuto), andando così a formare un pacchetto di deleghe dalle tematiche simili tra loro.

Tematiche che sono strettamente collegate al rilancio di Reggio Calabria dal punto di vista dell’immagine, del turismo, della promozione culturale e degli eventi. L’estate è alle porte, i primi voli e turisti Ryanair oramai nella pista di atterraggio del Tito Minniti. Serve programmazione e capacità di incidere in tempi brevi, per evitare un’altra estate in chiaroscuro come le ultime vissute in riva allo Stretto.