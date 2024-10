Operazione contro le truffe agli anziani, Cannizzaro: “Denunciare è fondamentale”

“Complimenti ai Carabinieri del Comando provinciale di Reggio Calabria per questa operazione a tutela delle fasce più deboli della società civile. Purtroppo, questi episodi di aggressioni, raggiri o sfruttamento delle persone anziane sono sempre più frequenti. Motivo per cui ringrazio sentitamente coloro che hanno materialmente eseguito questa operazione e tutti quelli che l’hanno coordinata.”

A dirlo è l’On. Francesco Cannizzaro, Vice Capogruppo di Forza Italia alla Camera dei Deputati e Coordinatore regionale della Calabria, in merito all’operazione dei militari dell’Arma che ha portato all’arresto di tre persone con l’accusa di avere messo in atto una serie di truffe ad anziani. Le indagini sono state condotte dai Carabinieri della Stazione di Bovalino e la custodia cautelare è stata emessa dal Gip di Locri su richiesta della Procura della Repubblica.