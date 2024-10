SoloAffitti, il canone di affitto sempre sicuro a Reggio Calabria

In provincia di Reggio Calabria più di una casa su tre è vuota (134.276 appartamenti, 37% del totale), con Fiumara che ha la percentuale più bassa di immobili non occupati (78 case, 15%) e Palizzi quella più alta (6.052 appartamenti, 76%). È quanto emerge da un’analisi di Solo Affitti, rete immobiliare specializzata nella locazione con 300 agenzie, illustrata in occasione dell’apertura del primo “punto partner” a Reggio Calabria presso l’agenzia “Momento Casa” di Piazza della Pace 5.

Solo Affitti ha studiato il progetto “Punti partner” per allargare la sua presenza sul territorio nazionale. L’iniziativa dà la possibilità di creare un corner dedicato alle locazioni all’interno di un’agenzia partner che si occupa anche di compravendite. Solo Affitti concede il proprio marchio in esclusiva di zona, fornendo tutti i servizi che offre anche ai suoi affiliati monomarca. Il progetto è stato pensato per andare incontro a un’esplicita richiesta degli agenti immobiliari che, in difficoltà con le compravendite, hanno chiesto a Solo Affitti di aiutarli a specializzarsi rapidamente nel mercato locativo, per diversificare il loro rischio d’impresa. A oggi sono oltre 60 i punti partner aperti in Italia.

Secondo Solo Affitti, che propone di sostenere il mercato locativo valorizzando gli immobili non occupati, nel capoluogo Reggio Calabria gli immobili vuoti sono circa 30.527 (29% del totale). Le città con meno case vuote sono, dopo Fiumara, Bagnara Calabra (920 immobili, 19% del totale) e Palmi (2173, 22%).

Al sesto posto della classifica c’è Polistena (1265 appartamenti, 22% del totale) e al nono Locri (1719 immobili non occupati, 26% del totale), che precede Villa San Giovanni (1950, 27%) e Taurianova (2177, 27%).

“Per un monolocale arredato a Reggio Calabria – spiega Monica Plutino, agente immobiliare presso il nuovo punto partner della città – si pagano sino a 250 euro al mese, che salgono a 500 euro per i bilocali. La richiesta per gli appartamenti da 3 e 4 stanze oscilla tra i 500 e i 650 euro mensili, ma a volte in fase di trattativa si applicano degli sconti sui prezzi inizialmente proposti. Chi va in affitto – aggiunge Plutino – sono soprattutto le giovani famiglie e in misura minore gli studenti. Gli stranieri, comunitari o extra comunitari, rappresentano circa il 40% della domanda. Requisito preferenziale per chi cerca una casa in affitto è la disponibilità di un garage o di un posto auto”.

In Italia sono oltre 7 milioni e 38 mila le case non occupate (22,5% del totale) con una presenza maggiore in regioni del Sud come Calabria (2° posto nazionale con il 38,7% e 481.741 case), Molise (3° con il 36,9% e 73.524 case) e Abruzzo (4° con il 32,7% e 250.038) per effetto dell’emigrazione. Il trend è sviluppato anche in Valle d’Aosta (1° posto in Italia con il 50% per 58.731 immobili) e Trentino Alto Adige (9° con il 27,2% e 156.771) dove abbondano le case di villeggiatura.

Il punto partner Solo Affitti presso l’agenzia Momento Casa in Piazza della Pace 5 a Reggio Calabria è aperto dal lunedì al venerdì (9.00 – 12.00 e 15.30 – 19.00) e il sabato su appuntamento.

