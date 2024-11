Cantautorato Folk e impegno civile: Sterrantino ieri di nuovo a Reggio

Di ritorno dalla Danimarca Mimi Sterrantino, live “Al Bar”. Il cantautore folk regala un altro concerto in riva allo Stretto ritornando a Reggio dopo la tappa calabrese del tour 2013 che lo aveva portato tra Marzo e Aprile anche a Roma, Pisa, Firenze e Pompei.Ispirato da artisti del calibro di Tom Waits, Paolo Conte e Vinicio Capossela, Sterrantino, classe ’84, contamina, come lui stesso dichiara, questa già “importante” miscela “facendosi investire dalle meravigliose melodie della musica zingara e delle sue varie etnie”. Non certo banale.Il giovane cantautore siciliano, accompagnato dagli “Accusati”, la sua band, riesce a riscuotere un discreto successo, sopratutto considerando la temperatrura praticamente estiva che non invoglia certo a stare all’interno di un locale chiuso.La serata è gratuita e tra una birra ed un cocktail, i brani che compongono il suo ultimo album “Spengo il televisore” sono piacevoli da ascoltare, con le loro sonorità folk poco impegnative suonate da contrabbasso, banjo e armonica.Chi non sopporta troppo il caldo, riesce ugulamente a godersi fuori in strada uno dei (pochi) concerti live che ormai si tengono a Reggio: a proposito di questo bisogna dare atto ai ragazzi del Bar di essere una delle pochissime eccezioni in città a proporre di tanto in tanto un panorama musicale alternativo alla classica serata in discoteca, accontendando un pò tutti.Una decina di brani, tra vecchi e nuovi, suonati in un’esibizione durata più di un’ora: poche soste e tanta verve per una serata che non lascia l’amaro in bocca, nemmeno al mio amico Gianluca. E si che lui è di gusti difficili.Per chi ieri se lo è perso ricordiamo che 21 Giugno Sterrantino sarà a Messina, il 25 a Catania e il 30 a Taormina.Facebook MySpace