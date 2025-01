Caos Piazza del Popolo, ambulanti in protesta davanti al Comune: ‘Decisione improvvisa, chiediamo solo di lavorare’

Non si arresta la protesta degli ambulanti di piazza del Popolo dopo il cambio di destinazione d’uso imposto da Palazzo San Giorgio che prevede il ‘passaggio’ d’amblè da area mercatale ed area di parcheggio.

Da un giorno all’altro numerosissimi padri di famiglia si sono ritrovati di fatto senza lavoro. La decisione, secondo quanto dichiarato qualche giorno fa dagli ambulanti, è stata adottata senza alcun confronto da parte dell’amministrazione comunale con i vari rappresentanti di piazza del Popolo.

Leggi anche

“Il futuro? Non sappiamo ancora. Chiediamo solo di lavorare, chiediamo il lavoro in Piazza del Popolo, se è possibile”. Leggi anche

E’ l’appello disperato di un lavoratore, che da tempo utilizza l’area di piazza del Popolo per poter svolgere la propria attività.

“Abbiamo fatto una proposta al sindaco, se vogliono fare il parcheggio va bene, ma facendo metà parcheggio. Siamo disposti pure a pagare mensilmente in anticipo per poter lavorare con dignità. Chi non era in regola, si metta in regola. Siamo una cinquantina di persone, chiediamo al Sindaco di aiutarci. Da quando hanno chiuso piazza del Popolo – spiega Giulio – nessuno lavora, siamo a casa ma dobbiamo pagare l’affitto e mangiare”.