Piazza del Popolo, la polemica continua. Il Comitato: ‘Condizioni pietose, punto di incontro di spacciatori’

Riceviamo e pubblichiamo la nota a firma ‘Comitato piazza del Popolo‘, in merito al cambio di destinazione d’uso deciso dall’amministrazione comunale che prevede un parcheggio e non più il mercato all’interno della piazza.

“La volontà da parte dell’amministrazione comunale di riqualificare Piazza del Popolo incontra il plauso di un gruppo di residenti del quartiere. Da troppo tempo ormai, la piazza più grande della città versa in condizioni pietose e vergognose: sporcizia, degrado e illegalità la fanno ormai da padrone – si legge nella nota – Di sera poi, è pericoloso per i residenti e i passanti attraversarla perché essa è diventata punto di incontro di spacciatori, sbandati e vandali che tra urla e schiamazzi trascorrono così la notte.

Dell’antica eleganza di Piazza del Popolo non rimane nulla, se non i pilastri che sorreggevano i lunghi

pennoni porta bandiera, anche essi spogliati dai blocchi di travertino che un tempo li ricoprivano.

Come cittadini di Reggio Calabria chiediamo all’amministrazione comunale di intervenire in maniera

rapida e radicale per riqualificare questa importante agorà cittadina dal punto di vista architettonico,

urbanistico, economico e commerciale. Così come è stata riqualificata piazza De Nava, punto da cui si

sviluppa il nostro quartiere anche Piazza del Popolo deve riappropriarsi della propria identità, adesso

umiliata e degradata.