Capodanno 2018 a Reggio Calabria. Tu quale hai scelto?

L’anno nuovo é ormai alle porte e il countdown sta per terminare. Allo scoccare della mezzanotte i reggini brinderanno ad un nuovo capitolo della loro vita. E quale modo migliore per farlo se non con parenti ed amici? Le occasioni questa volta non mancano di certo.

Per il veglione 2018 Reggio Calabria si mobilità dando vita a numerose iniziative una più innovativa dell’altra.

Per chi preferisce un Capodanno esclusivo, all’insegna del divertimento ma non della folla c’è il veglione di Villa Morgana. Un evento unico nel suo genere che ha come trasposizione il tema del ‘viaggio‘.

A Villa Morgana si viaggia nel tempo, tornando agli inizi del ‘900 con la Belle Époque. Cappelli vistosi, scollature provocanti, abiti di paillettes e una guest star da far girare la testa: Federico Scavo, dj e producer di fama internazionale.

Le sorprese che ci riserva la nostra città però non finiscono qui. Perché nel 2018 non possono di certo essere dimenticati gli immancabili Cos’è Hotel e The Loft.

Per il primo la parola d’ordine è “raffinatezza“. Eleganza e lusso faranno da padroni nella suggestiva location che negli ultimi anni ha fatto ballare i reggini.

Al The Loft invece si respira aria di cinema, non per niente il capodanno prende il nome di “Academy Awards“, la Notte degli Oscar, una notte per sognare e per lasciarsi travolgere dalle diverse esperienze musicali offerte dal noto locale di Villa San Giovanni.

Una menzione speciale va al Capodanno dell’Oasi Village, che riaccende la speranza dei reggini. La speranza di veder riaperto un pezzo fondamentale della città, che negli anni ha visto susseguirsi eventi di ogni genere. La location sarà infatti riaperta in occasione del Veglione 2018, un evento più unico che raro, il cui tema sarà “Montecarlo Night“.

CityNow ha selezionato per voi i migliori eventi dell’ultima notte di questo 2017. E voi quale avete scelto?