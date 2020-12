A Reggio Calabria il Capodanno è in streaming con CityNow

Quest'anno sarà un Capodanno del tutto differente. Si balla da casa e in diretta FB. CityNow è già al lavoro per assicurarvi il divertimento

In tempi di Coronavirus anche nell'ultimo giorno dell'anno, in cui tutti noi avremmo voluto abbracciarci e stringerci insieme in un'unica danza scatenata, è invece necessario mantenere le distanze più che mai, riorganizzando la nottata e reinventandosi dentro le proprie mura.

CAPODANNO IN STREAMING GRAZIE A CITYNOW

Proprio per consentire a tutti un Capodanno più allegro e soprattutto al ritmo di musica (e che musica!) CityNow mantiene alta la tradizione e porta dentro casa Vostra una vera consolle.

A partire dalla mezzanotte e dunque dalle 00:00 del 31 dicembre si festeggia il nuovo anno sulla pagina FB di CityNow. In compagnia dei dj Claudio Polimeni e Ciccio Minniti saremo in diretta streaming per intrattenere tutti noi nella notte più importante dell'anno.

In modo del tutto gratuito e senza alcun fine commerciale i due dj reggini, in collaborazione con la nostra testata che ha sposato immediatamente la causa, hanno deciso di regalarvi la loro musica così da ballare e brindare tutti insieme dentro le nostre case e dare il benvenuto al 2021.