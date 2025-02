Capodanno Cinese a Reggio: il Centro Studio Danza celebra l’anno del Serpente

Si sono appena conclusi i festeggiamenti del Capodanno Cinese, una delle ricorrenze più importanti e attese in tutto il mondo. Anche il Centro Studio Danza, diretto dalla prof.ssa Gabriella Cutrupi, ha voluto onorare questa tradizione con una speciale celebrazione dedicata all’Anno del Serpente di Legno, simbolo di longevità e ricchezza.

Il significato del Capodanno Cinese

L’origine della Festa di Primavera, conosciuta in Occidente come Capodanno Cinese, è legata alla mitologia e alla leggenda del Nian, un mostro che si diceva uscisse ogni 12 mesi per terrorizzare la popolazione. Per scacciarlo, la tradizione vuole che si utilizzino fuochi d’artificio, colori vivaci e decorazioni rosse, elementi diventati simbolo di buon auspicio.

Le celebrazioni prevedono:

Decorazioni rosse su case e porte con motti beneauguranti e motivi tradizionali

La cena della vigilia , momento di condivisione familiare, simile alla cena natalizia occidentale

, momento di condivisione familiare, simile alla cena natalizia occidentale La presenza di piatti tipici come pesce e pollo, simboli di abbondanza e prosperità

Anche il Centro Studio Danza ha rispettato tutte queste tradizioni, organizzando una cena speciale per accogliere l’anno lunare e rendere omaggio alla cultura cinese, una realtà intrisa di spiritualità e riflessione.

Il legame tra il Capodanno Cinese e il Tai Chi

Tra le discipline orientali più diffuse in Occidente c’è il Tai Chi Ch’üan (Tai Chi), un’antica arte marziale cinese che nel tempo si è trasformata in una tecnica di benessere e medicina preventiva.

I benefici del Tai Chi

Il Tai Chi è noto per i suoi effetti positivi su mente e corpo, in particolare nel migliorare:

L’equilibrio e la coordinazione motoria

La propriocezione e il controllo posturale

La concentrazione e il rilassamento mentale

La mobilità articolare e la flessibilità muscolare

Questa disciplina viene praticata da giovani e anziani, grazie alla sua capacità di armonizzare i movimenti con il respiro e la consapevolezza del corpo. Maria Caterina Gattuso, istruttrice del Centro Studio Danza, ha voluto rendere omaggio a questa arte organizzando la celebrazione del Capodanno Cinese, con il pieno sostegno della direttrice Gabriella Cutrupi.

Il Centro Studio Danza: cultura e inclusività a Reggio Calabria

Da sempre, il Centro Studio Danza si distingue per la sua capacità di coniugare arte, tradizione e intercultura, promuovendo eventi che valorizzano l’inclusione e il confronto tra diverse realtà.

Un altro esempio di come Reggio Calabria possa essere un punto di riferimento per la crescita culturale e il dialogo tra le tradizioni del mondo.

Buon Anno del Serpente a tutti!