Capodanno Rai a Reggio, i Piccoli Albergatori: ‘Oltre 60mila presenze in città e turisti da tutta Italia’

Il Capodanno Rai a Reggio Calabria ha ottenuto ottimi riscontri in termini di ascolti televisivi, diventando al tempo stesso un’importante vetrina per l’intero territorio calabrese. Un’occasione preziosa, quindi, per l’imprenditoria reggina, chiamata a dimostrarsi all’altezza di turisti e visitatori che hanno animato piazza Indipendenza la notte di San Silvestro, richiedendo servizi adeguati e pronti a soddisfare ogni esigenza.

Leggi anche

L’opinione dei Piccoli Albergatori RC

Ai microfoni di CityNow, il presidente dei Piccoli Albergatori RC, Ferruccio Spiniello, ha commentato così il successo del Capodanno Rai in riva allo Stretto:

“È stato veramente un fine anno e un Capodanno eccellente. Una diversità per la città vera e propria, una novità. Continuiamo così”.

Leggi anche

“I numeri? Considerate – prosegue Spiniello – che abbiamo avuto un grossissimo, grossissimo flusso di persone, quindi i numeri sono un po’ strani. Si parla di più di 100.000 persone giunte in città, ma i dati ufficiali parlano di 60.000. Però c’è stato, si vede, si è toccato con mano”.

Leggi anche