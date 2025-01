Capodanno Rai a Reggio, L’analisi del prof. Amato: ‘Tutto bello, un unico neo’

Riceviamo e pubblichiamo l’analisi del prof. Pasquale Amato sul capodanno Rai appena trascorso.

Attraverso le sue parole e quelle di Nuccio Chirico si pone l’accento sulla mancanza di visibilità del bergamotto durante l’evento del 31 dicembre che ha visto la partecipazione di milioni di telespettatori con ascolti da record.

“Ieri sera con gioia ho assistito alla diretta Rai sul capodanno, in onda dallo stupendo scenario del nostro Lungomare, il più bel chilometro d’Italia – spiega Nuccio Chirico – La trasmissione ha visto una straordinaria ed entusiasmante partecipazione popolare, ed è stata la più seguita con oltre 5.000.000 milioni di telespettatori. La nota negativa che ho riscontrato e che non è stato menzionato il nostro Bergamotto, non certo per colpa del bravo presentatore o del regista. Certo non mi aspettavo che questo suggerimento fosse dato da Occhiuto. Ma la nostra amministrazione comunale, con in testa il Sindaco, avrebbe dovuto informare debitamente l’equipe Rai sulle eccezionali qualità del nostro prezioso agrume, affinché di Reggio si parlasse anche come Città del Bergamotto. Ancora una volta si è persa una straordinaria occasione per valorizzare il nostro oro verde, per colpa di una classe politica che ha palesemente evidenziato l’incapacità nella gestione delle nostre eccellenze”.