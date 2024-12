Capodanno Rai a Reggio, Spiniello (Piccoli Albergatori): ‘Tantissime richieste per la notte di San Silvestro’

Reggio Calabria si prepara ad accogliere il nuovo anno. In piazza Indipendenza si sono ormai ultimate le operazioni di montaggio dell’immenso palco che accoglierà numerosi artisti e cantanti per l’evento tanto atteso ‘L’anno che verrà‘.

Previsto, secondo quanto riportato dal sito RaiNews un boom di presenze di turisti in riva allo Stretto.

“Da circa 20 giorni stiamo ricevendo tantissimi richieste per la notte di Capodanno – spiega Ferruccio Spiniello – Piccoli albergatori RC – Non solo per la notte di San Silvestro ma qualche famiglia chiede anche la disponibilità dal giorno 30. In particolare le richieste ci arrivano da Sicilia, Campania e Puglia“.

Ad agevolare l’arrivo e a far crescere il flusso dei turisti in città, la compagnia Ryanair e i numerosi voli al ‘T. Minniti’ che rendono più facile e appetibile la meta di Reggio Calabria.